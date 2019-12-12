Михайличенко: Розмови з президентом клубу ще не було

Джерело - sport.ua.
З Зорею у Динамо не вийшло в плані організації, сьогодні ж у матчі з Лугано не вийшло реалізувати свою перевагу.
Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив на післяматчевій прес-конференції.
"Чи говорив вже з президентом клубу? Розмови з президентом ще не було. Ситуація неприємна, ми зобов'язані були виходити з такої групи. У цій грі, якщо порівнювати ситуацію з Зорею, дещо інша. З Зорею у нас не вийшло в плані організації, сьогодні ж не вийшло реалізувати свою перевагу.
Нам не прощають помилок, а ми прощаємо суперникам дуже багато", - зазначив Михайличенко.
Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.