Михайличенко: Розмови з президентом клубу ще не було

Наставник киян прокоментував гру з Лугано

З Зорею у Динамо не вийшло в плані організації, сьогодні ж у матчі з Лугано не вийшло реалізувати свою перевагу.

Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Чи говорив вже з президентом клубу? Розмови з президентом ще не було. Ситуація неприємна, ми зобов'язані були виходити з такої групи. У цій грі, якщо порівнювати ситуацію з Зорею, дещо інша. З Зорею у нас не вийшло в плані організації, сьогодні ж не вийшло реалізувати свою перевагу. Нам не прощають помилок, а ми прощаємо суперникам дуже багато", - зазначив Михайличенко.

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.