Михайличенко: Винні всі, я в першу чергу, адже відповідаю за цей результат

У київського Динамо є проблеми, які треба вирішувати на тренуваннях.

Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Хто твинен в тому, що трапилося? І що робити далі? Винні всі, я в першу чергу. Адже я відповідаю за цей результат. На жаль, гра підвела наш підсумок виступу в нинішніх єврокубках. Було багато помилок, які не дозволили нам домагатися результатів. Сказати, що ми не награли на перемогу, не можна, але те, що пропускаємо і не можемо забити - це є. Є проблеми, які треба вирішувати на тренуваннях", - зазначив Михайличенко.