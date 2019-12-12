На матчі Динамо - Лугано очікується близько 20 000 глядачів

Аншлаг на НСК Олімпійський матч не збере

На матчі 6-го туру Ліги Європи Динамо - Лугано на НСК Олімпійський очікується близько 20 000 глядачів, з яких 30-35 складуть групу підтримки гостей.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Під час матчу буде використана система автоматичного визначення взяття воріт (Goal-line technology), яка миттєво подає сигнал арбітру, якщо м'яч перетнув лінію воріт.

Оскільки розподіл місць в групі В не визначено, матчі Динамо - Лугано і Копенгаген - Мальме почнуться одночасно, секунда в секунду, о 19:55 за київським часом.

Раніше, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.

Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.