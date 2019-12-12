На матчі Динамо - Лугано очікується близько 20 000 глядачів

Джерело - football.ua.
На матчі 6-го туру Ліги Європи Динамо - Лугано на НСК Олімпійський очікується близько 20 000 глядачів, з яких 30-35 складуть групу підтримки гостей.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Під час матчу буде використана система автоматичного визначення взяття воріт (Goal-line technology), яка миттєво подає сигнал арбітру, якщо м'яч перетнув лінію воріт.
Оскільки розподіл місць в групі В не визначено, матчі Динамо - Лугано і Копенгаген - Мальме почнуться одночасно, секунда в секунду, о 19:55 за київським часом.
Раніше, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.
Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.