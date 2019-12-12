На матчі Шахтар - Аталанта українські фани розгорнули банер у підтримку ув'язненого нацгвардійця

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і італійською Аталантою українські вболівальники вивісили на трибунах банер з підтримкою українця Віталія Марківа, який ув'язнений в Італії.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов у facebook.

Вболівальники донецького Шахтаря підтримали українського нацгвардійця Віталія Марківа, який ув'язнений на 24 роки. Українця обвинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом у 2014 році.

Під час матчу Ліги чемпіонів у Харкові, де Шахтар приймає Аталанту з Бергамо, на трибунах з'явився банер на підтримку Марківа. На ньому зображений сам українець, український та італійський прапори, а також напис "#FreeMarkiv".