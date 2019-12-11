Керівники Української РСР завадили переходу Сергія Юрана із київського Динамо у московський Спартак.

Про це розповів Сергій Юран.

"Ви ж хотіли перейти в Спартак з київського Динамо ще в 90-му році. Подобався знаменитий спартаківський стиль? Пограти в спартаківський футбол, дійсно, було цікаво. Але в 90-му мені завадили керівники Української РСР. Коли ж все-таки виявився в Спартаку, переважна більшість журналістів поставилося до цього скептично.

Писали, що Юран звик в Києві до іншого футболу і команді не підійде. Це мене завело. І через деякий час преса різко змінила тон. З'ясувалося, що я, навпаки, буквально народжений для Спартака, - сказав Юран.