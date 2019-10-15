Юран: Таких як Яремчук називають футболістіками

Нападник збірної України Роман Яремчук після перемоги над збірною Португалії у кваліфікації Євро-2020 висловився неприпустимо по відношенню до збірної Росії.

Про це заявив екс-нападник збірної Росії Сергій Юран в інтерв'ю Чемпіонат.com.

"По-перше, висловлювання Яремчука неприпустимо. По-друге, нехай говорить за свою збірну, а не за Росію. Це неправильно - розповідати, кого обіграла інша збірна, футболіст повинен грати в футбол.

А такі футболісти називаються футболістіками. Гравець говорить про те, як він зіграв, скільки забив, про перспективи своєї збірної, а футболістік же починає розповідати про інші збірні, інших гравців. Можливо, хтось попросив Яремчука згадати про Росію у такому плані.

Яка збірна сильніша на поточний момент? Давайте згадаємо, брала участь чи взагалі Україна на чемпіонаті світу в 2018 році? Ось і вся відповідь. Потрібно бути уважніше з висловлюваннями, може, він просто забув, що збірна України не брала участі на чемпіонаті світу.

Говорячи про українських гравців, які виступають в топ-клубах, можна згадати лише Зінченка. І то це завдяки більше російському чемпіонату. Його взяли в Уфу, а потім уже він поїхав далі", - сказав Юран.