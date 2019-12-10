Російський олігарх підкупив президента ФІФА для проведення ЧС-2018

Міністерство юстиції США опублікувало звіт про розслідування ФБР

Колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл підкупив чиновників ФІФА при виборі країни-господині чемпіонату світу 2018 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

"У липні 2011 року Стіл представив звіт, в якому коротко викладено передбачуваний розмова між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Згідно зі звітом, Путін визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, щоб Росія виграла право на проведення ЧС-2018. У 2012 році Стіл ознайомив представників ФБР з двома британськими чиновниками, що володіли інформацією про передбачуваних спробах Росії підкупити керівників ФІФА. Вивчення звіту Стіла показало, що він представив ФБР звіт в червня 2015 року, в якому повідомлялося, що кремлівський чиновник визнав, що Кремль підкупив керівників ФІФА з метою отримати право на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року", - йдеться в звіті.

У 2011 році пост президента ФІФА займав Йозеф Блаттер, хоча він і не згадується в звіті безпосередньо.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.