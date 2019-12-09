Лугано має проблеми зі складом перед грою з Динамо

Чотири основних виконавця можуть не приїхати до Києва

У шостому турі Ліги Європи, в якому Лугано зіграє в Києві з Динамо, наставник швейцарського клубу Мауріціо Якобаччі не зможе розраховувати відразу на декількох основних виконавців.

Так, суботній поєдинок чемпіонату з Ксамаксом (1:1) через травми пропустили чотири основні гравці - центральний захисник Міята Маріч, лівий хавбек Франсіско Родрігес, центрбек Хонатан Саббатіні та нападник Александер Герндт.

Відзначимо, що Динамо для залізного виходу до плей-оф потрібна перемога з різницею в два м'ячі. Але і мінімальний виграш, скоріше за все, дозволить команді Олексія Михайличенка вийти з групи.

Лугано ж втратив шанси піднятися в турнірній таблиці вище четвертого місця. Нагадаємо, що в Швейцарії була зафіксована нічия 0:0.

Матч Динамо - Лугано відбудеться у четвер, 12 грудня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

Раніше, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.

Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.