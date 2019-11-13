Півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку

Гонсалес не затримається у Сантосі

Джерело - Динамоманія.

Півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес навряд чи залишиться у Сантосі до кінця терміну оренди, яка закінчується в червні 2020 року, і взивку шукати новий клуб.

Про це повідомляє gazetaesportiva.com.

Бразильський клуб не може дозволити собі покупку парагвайського вінгера, який втратив місце в складі команди, тому представники гравця вже взимку почнуть підшукувати йому новий клуб.

"Дерліс хоче піти з Сантоса, тому що не грає. Якщо клуб не потребує його послуг, то навіщо даремно витрачати час? Сантос має відпустити його, щоб він робив свою роботу в іншому місці", - заявив батько Гонсалеса Пабло.

Раніше, колишній нападник Динамо тренується з Олімпіком.