Скрипник: Зорі не можна думати про друге місце в УПЛ

Гравцям Зорі у кожному матчі необхідно грати у свій футбол.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Якщо суперник намагається підлаштовуватися під Зорю, то одне із завдань ми вже виконали. Намагаємося грати в свій футбол - як можемо з урахуванням ресурсів, які у нас є. Звичайно, ми щасливі. Не кожен раз в Києві виграєш.

2-е місце? І що - закінчили чемпіонат вже? Ще грати і грати. Хотілося б, але не можна зараз про це думати", - вважає Скрипник.