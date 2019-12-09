Скрипник: Зорі не можна думати про друге місце в УПЛ

Джерело - sport.ua.
Гравцям Зорі у кожному матчі необхідно грати у свій футбол.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Якщо суперник намагається підлаштовуватися під Зорю, то одне із завдань ми вже виконали. Намагаємося грати в свій футбол - як можемо з урахуванням ресурсів, які у нас є. Звичайно, ми щасливі. Не кожен раз в Києві виграєш.
2-е місце? І що - закінчили чемпіонат вже? Ще грати і грати. Хотілося б, але не можна зараз про це думати", - вважає Скрипник.
Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.
Нагадаємо, Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ.