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Поліція затримала фаната, який ображав Фреда під час манчестерського дербі

Сьогодні 15:27 330 0
Поліція затримала фаната, який ображав Фреда під час манчестерського дербі

Джерело - Чемпіон.

Управління поліції Манчестера затримала чоловіка, підозрюваного у расизмі на адресу Фреда під час манчестерського дербі між Сіті та Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Під час матчу на Етіхад фани Манчестер Сіті бомбардували гравців МЮ пластиковими пляшками, запальничками і монетами, і один з цих предметів потрапив в шию півзахиснику гостей Фреду. Також на відео були зафіксовані глядачі, що демонструють екс-футболісту Шахтаря жести, які можуть бути розтлумачені як образи на расовому ґрунті.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті і практично позбавив чемпіона Англії шансів утримати свій титул.

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