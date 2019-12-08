Один з фанатів Манчестер Сіті зображував перед Фредом мавпу

Джерело - Чемпіон.

26-річний бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Фред став жертвою расистських образ з боку вболівальника Манчестер Сіті під час поєдинку 16-го туру АПЛ, який завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:1.

У другому таймі поєдинку один з фанатів Манчестер Сіті зображував перед Фредом мавпу, коли футболіст підійшов близько до трибуни з уболівальниками.

Після матчу Манчестер Сіті виступив із заявою щодо інциденту. У клубі засудили дії вболівальника. Манчестер Сіті працює з поліцією для ідентифікації особистості фаната. Клуб обіцяє довічно заборонити відвідування матчів.

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