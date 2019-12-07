Джерело - Футбол 24.
Каталонська Барселона готова відпустити чилійського півзахисника Артуро Відаля, аби підписати нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.
Наставник італійського клубу Антоніо Конте особисто зацікавлений у Відалі, з яким йому довелось свого часу попрацювати у Ювентусі.
Якщо керівництво каталонського клубу остаточно вирішить підсилитись форвардом Інтера – їм доведеться виплатити італійцям 200 млн євро.
Саме тому опцію з продажем Відаля у клубі розглядають як вагомий чинник у переговорах з Інтером.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зацікавився лідером Інтера.
Раніше Лукаку піддався расистським образам на стадіоні Славії.