Наставник італійського клубу Антоніо Конте особисто зацікавлений у Відалі

Джерело - Футбол 24.

Каталонська Барселона готова відпустити чилійського півзахисника Артуро Відаля, аби підписати нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Наставник італійського клубу Антоніо Конте особисто зацікавлений у Відалі, з яким йому довелось свого часу попрацювати у Ювентусі.

Якщо керівництво каталонського клубу остаточно вирішить підсилитись форвардом Інтера – їм доведеться виплатити італійцям 200 млн євро.

Саме тому опцію з продажем Відаля у клубі розглядають як вагомий чинник у переговорах з Інтером.

Нагадаємо, Манчестер Сіті зацікавився лідером Інтера.

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