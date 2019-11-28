Лукаку піддався расистським образам на стадіоні Славії

Нападник Інтера Ромелу Лукаку піддався образливим расистським вигуків під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Esporte Intera tivo.

"Останній раз я говорив про проблему расизму, коли був в розташуванні збірної Бельгії. УЄФА повинен приймати якісь заходи, така поведінка вболівальників - це неправильно. Вчора це сталося зі мною двічі. Зараз 2019 рік, в клубах виступають гравці різних національностей. Коли на стадіонах присутні погані люди, це подає не дуже добрий приклад дітям. Сподіваюся, УЄФА щось зробить, тому що це робив весь стадіон, коли Лаутаро Мартінес забив перший гол. це не дуже добре для тих, хто дивився вчорашній матч", - сказав Лукаку.