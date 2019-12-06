Окрім Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у світі є ще багато хороших футбоілстів, які мають претендувати на Золотий м’яч.

Про це розповів володар Золотого м’яча -1986 Ігор Бєланов.

"Сьогодні у футболі є чимало по-справжньому класних гравців - крім Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду це Вірджіл ван Дейк, Садіо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохаммед Салах, Роберт Левандовскі. Але те, що відбувається на протязі одинадцяти останніх років, чесно кажучи, вже набило оскому: Золотий м'яч виграє той Мессі, то Роналду. А потім знову: то Роналду, то Мессі. Ясна річ, обидва виступають в найкращих клубах чемпіонатів Іспанії і Італії - Барселоні і Ювентусі, ігри за участю яких регулярно показують по телебаченню. Мабуть, через це ми недостатньо бачимо в справі інших гідних кандидатів. Так адже можна втратити людей, які дійсно заслуговують почесного трофею.

Особисто мені складно зрозуміти, чим керуються журналісти, віддаючи свої голоси за того чи іншого кандидата", - розповів Бєланов.