 Бєланов: Мені складно зрозуміти журналістів, які віддають свої голоси за Мессі або Роналду | Футбол | Champion.com.ua
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Бєланов: Мені складно зрозуміти журналістів, які віддають свої голоси за Мессі або Роналду

Сьогодні 18:04 857 0
Ігор Бєланов прокоментував вручення нагороди Золотий м’яч
Бєланов: Мені складно зрозуміти журналістів, які віддають свої голоси за Мессі або Роналду
#Бєланов, #Золотий м’яч

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Окрім Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у світі є ще багато хороших футбоілстів, які мають претендувати на Золотий м’яч.

Про це розповів володар Золотого м’яча -1986 Ігор Бєланов.

"Сьогодні у футболі є чимало по-справжньому класних гравців - крім Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду це Вірджіл ван Дейк, Садіо Мане, Кіліан Мбаппе, Мохаммед Салах, Роберт Левандовскі. Але те, що відбувається на протязі одинадцяти останніх років, чесно кажучи, вже набило оскому: Золотий м'яч виграє той Мессі, то Роналду. А потім знову: то Роналду, то Мессі. Ясна річ, обидва виступають в найкращих клубах чемпіонатів Іспанії і Італії - Барселоні і Ювентусі, ігри за участю яких регулярно показують по телебаченню. Мабуть, через це ми недостатньо бачимо в справі інших гідних кандидатів. Так адже можна втратити людей, які дійсно заслуговують почесного трофею.

Особисто мені складно зрозуміти, чим керуються журналісти, віддаючи свої голоси за того чи іншого кандидата", - розповів Бєланов.

Раніше, Мессі став володарем Золотого м'яча-2019.

Нагадаємо, Україна не включила Мессі до ТОП-3 номінації Золотий м'яч

 

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