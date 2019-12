Україна не включила Мессі до ТОП-3 номінації Золотий м'яч

Стало відомо, за кого голосували представники України перед врученням Золотого м'яча.

Про це повідомляє Sport Witness.

На перше місце Україна поставила захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка.

Також до трійки увійшли Кріштіану Роналду і Мохамед Салах.

У п'ятірку потрапили Ліонель Мессі і Марк-Андре Тер Стегон.

The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn