Денисов: На каналі Футбол 3 будуть нові ліги і дуже цікавий контент

Джерело - sport.ua.
Телеканал Футбол 3 матиме свою родзинку і на ньому будуть транслюватися нові ліги.
Про це заявив гендиректор Футбол 1/2 Олександр Денисов.
"Канал Футбол 3 запрацює з наступного календарного року. Там буде частина того контенту, який присутній на каналах Футбол 1/2. Хочемо показати його по максимуму. Але також будуть і нові ліги й турніри. Поки я їх не назву, адже потрібна ще печатка на договорах.
Своя родзинка там буде. Коли будуть підписані контракти, то ви про це відразу дізнаєтеся. Контент буде дуже цікавий", - сказав Денисов.
Телеканал Футбол буде доступний в кабельних мережах, супутниковій платформі Xtra.tv і на ОТТ-платформі OLL.TV.
Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.