Денисов: На каналі Футбол 3 будуть нові ліги і дуже цікавий контент

Телеканал Футбол 3 матиме свою родзинку і на ньому будуть транслюватися нові ліги.

Про це заявив гендиректор Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Канал Футбол 3 запрацює з наступного календарного року. Там буде частина того контенту, який присутній на каналах Футбол 1/2. Хочемо показати його по максимуму. Але також будуть і нові ліги й турніри. Поки я їх не назву, адже потрібна ще печатка на договорах.

Своя родзинка там буде. Коли будуть підписані контракти, то ви про це відразу дізнаєтеся. Контент буде дуже цікавий", - сказав Денисов.