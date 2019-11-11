Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту

Крім президента ФК Динамо Ігоря Суркіса порядок у секторах фанатів ніхто не зможе навести.

Про це журналіст Олександр Денисов заявив у програмі Великий футбол.

"Ігор Михайлович, підтримайте український футбол і розберіться з цією проблемою. Крім вас порядок в цих секторах ніхто не зможе навести. Ніхто не зможе зробити так, щоб це припинилося. Від вас залежить якщо не все, то дуже велика частина того, щоб це зупинити. Це в цілому імідж і репутація, як ваша особисто, на європейській арені, так і клубу Динамо і всього українського футболу. Завтра ці кадри облетять весь футбольний світ, і Європу, і Південну Америку, і всюди буде фігурувати гостьовий сектор Динамо. Навіщо це треба? З цим треба покінчити раз і назавжди, тим більше, прецедентів була маса. Давайте ставити крапку в цій історії. Я думаю, всі підтримають і Тайсона, і гравців Динамо, які вчинили гідно і просто молодці", - зазначив Денисов.