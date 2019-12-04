Мессі: Ми з Роналду виконуємо різні завдання на полі

Ліонель Мессі займається вибудовуванням гри, а Кріштіану Роналду є бомбардиром.

Про це лідер Барселони заявив в інтерв'ю L`Equipe.

"Я не можу сказати, хто з нас кращий. Ми виконуємо різні завдання: він - бомбардир, а я займаюся вибудовуванням гри.

Щоб отримати Золотий м'яч, ти повинен провести неймовірний сезон і виграти Лігу чемпіонів. Тріумф в Європі зі своїм клубом в більшості випадків дає тобі додаткові очки", - зазначив Мессі.