У Іспанії поновили кримінальну справу щодо Мессі

Джерело - glavcom.ua.
У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє ABC.
Справу поновлено для допиту інформатора з Аргентини, який раніше працював у фонді.
Інформатор звинувачує Мессі, його батька, брата на інших осіб з найближчого оточення в шахрайстві та відмиванні коштів. Кошти ніби направлялися не на соціальні потреби, а на інші рахунки, яких не було зазначено в звітах.
Раніше, Мессі став володарем Золотого м'яча-2019.
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