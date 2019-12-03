У Іспанії поновили кримінальну справу щодо Мессі

Оточення Ліонеля Мессі підозрюють у шахрайстві

У Іспанії поновили кримінальну справу проти фонду аргентинського нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє ABC.

Справу поновлено для допиту інформатора з Аргентини, який раніше працював у фонді.

Інформатор звинувачує Мессі, його батька, брата на інших осіб з найближчого оточення в шахрайстві та відмиванні коштів. Кошти ніби направлялися не на соціальні потреби, а на інші рахунки, яких не було зазначено в звітах.

Раніше, Мессі став володарем Золотого м'яча-2019.

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