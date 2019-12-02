Мессі став володарем Золотого м'яча-2019

Ліонель Мессі отримав шостий Золотий м’яч у кар’єрі

Джерело - Чемпіон.

Володарем Золотого м'яча-2019 став капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Нападник Барселони зміг із клубом виграти чемпіонат Іспанії, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні.

За підсумками 64-го в історії Золотого м'яча Ліонель Мессі став рекордсменом за кількістю нагород, обігнавши Кріштіану Роналду з п'ятьма титулами.

Друге місце дісталося Вірджілу ван Дейку, який із Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів та до останнього боровся за трофей АПЛ. Трійку найкращих замкнув Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Де Лігт визнаний найкращим молодим гравцем року.

Також, Алісон отримав нагороду Лева Яшина