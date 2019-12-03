Скрипник: В Україні можна знайти гравців для Німеччини

В українській Прем’єр-лізі грають гравці досить високого рівня.

Про це розповів наставник Зорі Віктор Скрипник.

"В Україні можна знайти гравців для тієї ж Німеччини. Я впевнений, і я своїм хлопцям про це говорю. Навіть Юрченко і Абу-Ханна, які там грали, підтверджують. Просто цим треба займатися.

Відштовхує незнання мови. Про нас іноді думають, що ми підписуємо контракт, і життя склалося. І далі не треба прогресувати. Ось це теж відштовхує", - відзначив Скрипник.