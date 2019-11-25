Ліга чемпіонів: Битви титанів за місце в плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Груповий етап Ліги чемпіонів потроху підходить до свого завершення і з кожним туром уболівальники дізнаються все нових учасників стадії плей-оф. Долі путівок вирішуються чи не в кожному матчі, що робить ігри цікавішими та напруженими. Особливо це стосується групи С, де виступає Шахтар.

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Гірникам треба на виїзді зіграти з Манчестер Сіті. І в разі перемоги донеччани вийдуть в 1/8 фіналу, правда, для цього їм також буде необхідна поразка загребського Динамо в грі з Аталантою. Що стосується британців, вони вийдуть з групи, якщо не поступляться Шахтарю, або якщо хорвати не виграють у Аталанти.

Правда, у гірників невисокі шанси на успіх - всього 7% на перемогу від аналітиків Parimatch. Попередній візит Шахтаря в Манчестер минулого року завершився для української команди розгромом 0:6. Але, варто зазначити, що в минулому турі британці вперше втратили очки в цій Лізі чемпіонів, зігравши внічию з Аталантою. Тому, вболівальники донеччан все ж мають право розраховувати на маленьке диво.

Серед інших матчів 5-го туру варто відзначити зустріч Тоттенгема і Олімпіакоса. Адже це буде перша гра лондонців під керівництвом нового головного тренера Жозе Моуріньо. Хвилюватися за результат лондонцям не варто, експерти Parimatch дають їм 71% на перемогу. Якщо прогноз збудеться, то це буде означати для Тоттенгема вихід в плей-оф турніру.

Також за увагу глядачів будуть боротися зустрічі Реал - ПСЖ, Барселона - Боруссія Д, Ювентус - Атлетіко і Ліверпуль - Наполі. При цьому завдання виходу з групи вирішили лише ПСЖ і Ювентус, всім іншим будуть потрібні перемоги над своїми прямими конкурентами.