Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті (Англія) - Шахтар Донецьк (Україна)

Група С, 5 тур

Вівторок, 26 листопада, Манчестер, стадіон Сіті оф Манчестер, 22:00

Головний арбітр: Славко Вінчич

Асистенти: Томаж Кланчник, Андраж Ковачич

Трансляція: Футбол 1

Текстова трансляція: Чемпіон

Перед попередньою зустріччю між цими суперниками в Харкові тренер МанСіті Хосеп Гвардіола пожартував, що йому в Україні вже треба купувати квартиру - настільки часто він привозить свої клуби в гості до гірників. З Шахтарем "містяни" зустрічаються три останні сезони і, варто відзначити, з кожною грою результати українського клубу кращими не стають. Більше того три останні очні зустрічі команди завершилася із загальним рахунком 12:0 на користь містян.

МанСіті об'єктивно сильніше і, на жаль, поки не вирішив питання виходу в плей-оф, - завадила нічия з Аталантою. В іншому випадку гірникам можна було розраховувати на самозаспокоєність господарів.

Головною втратою для "гірників" стане відсутність лідерів атаки Марлоса і Тайсона, які не вирушили з командою у Манчестер. У господарів не зіграють травмовані Зінченко, Сані і Ляпорт, також під питанням участь у матчі Серхіо Агуеро.

Після чотирьох турів Манчестер Сіті йде на першому місці, маючи в своєму активі 10 очок. Шахтар розташувався на другій сходинці з п'ятьма очками, Динамо Загреб також має п'ять очок, у Аталанти - одне.

Англійці вже в цьому турі можуть гарантувати собі першу сходинку в групі, якщо зуміють обіграти чемпіонів України.

Перед матчем ЛЧ Шахтар вдома здобув розгромну перемогу над ФК Львів (4:1), а Манчестер Сіті подужав лондонський Челсі (2:1).

Орієнтовні склади:

Манчестер Сіті: Едерсон, Канселу, Стоунз, Фернандіньо, Менді, Де Брюйне, Родрі, Давід Сілва, Марез, Жезус, Стерлінг.

Шахтар: Пятов, Болбат, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі, Коваленко, Степаненко, Патрік, Коноплянка, Тете, Мораес.

Пряма мова:

Хосеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті)

"У нас є 10 очок. Буде шанс завтра закрити питання по виходу в плей-оф. Шахтар нас добре знає, ми їх добре знаємо. Звичайно, будемо готуватися. Подивимося, в якій будемо формі після важкого матчу з Челсі. Покажемо свій найкращий футбол, хочемо поїхати в Загреб, забезпечивши вихід в плей-оф".

Прогноз від Чемпіона: 3:0