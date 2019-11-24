Гравці збірної Данії зібрали кошти для розвитку дитячого футболу у країні

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Данії після успішної кваліфікації на Євро-2020 змогли зібрати близько 700 тис євро, які перерахували в один з фондів з розвитку дитячого футболу в своїй країні.

Про це розповів журналіст Кирило Крижановський у Facebook.

"Це неймовірне відчуття, коли ти можеш дати щось для розвитку дитячого футболу. Це як повернення до свого футбольного коріння", - розповів Сімон К'єр.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.

Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.