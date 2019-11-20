В УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020

Визначилися потенційні суперники збірної України

За підсумками завершення групового етапу відбору Євро-2020 УЄФА офіційно затвердив кошики посіву перед жеребкуванням фінального турніру.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Україна опинилася в 1-му кошику. Уже відомо, що одним із суперників стане збірна Нідерландів.

Деякі збірні дізнаються всіх своїх суперників тільки навесні, коли визначаться ще 4 збірні, які потраплять на Євро через плей-офф Ліги націй.

Перший кошик: Україна, Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія

Другий кошик: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія

Третій кошик: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Четвертий кошик: Уельс, Фінляндія і 4 команди, які пройдуть через плей-офф Ліги націй.

Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.

Раніше показали роздягальню збірної України після матчу з Сербією.