Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020

Dzidzio отримав важливу роль перед матчами збірної України на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу довірила Михайлу Хомі виконання гімну перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у Тwitter.

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"Дзідзьо - із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020. Це вам не якесь там Євробачення, тут аудиторія значно більша", - розповів Бурбас.

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