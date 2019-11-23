Минай розгромив Оболонь Бровар, Авангард переграв Чорноморець у 19 турі Першої ліги

У Першій лізі зіграно два результативні матчі

Джерело - Чемпіон.

У 19 турі Першої ліги відбулися ще два матчі, у яких краматорський Авангард святкував вольову перемогу над Чорноморцем, а Минай завдав поразки Оболоні Бровар.

Одесити забили швидкий гол. Наприкінці тайм краматорці здійснили камбек, забивши двічі. У другому таймі господарі збільшили рахунок до 3:1.

Кожній команді буде складно грати на Закарпатті. Це стосується і київської Оболоні Бровар, яка вже у першому таймі пропустила тричі. Після перерви господарі збільшили рахунок. Гостям завдяки автоголу вдалося забити гол престижу.

Чемпіонат України - Перша ліга

19 тур, 23 листопада

Авангард - Чорноморець 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 8 Штогрін, 1:1 - 44 Лобов, 2:1 - 45 Яворський, 3:1 - 70 Мірошник

Минай - Оболонь Бровар 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Гегедош, 2:0 - 19 Карноза, 3:0 - 37 Карноза, 4:0 - 56 Гегедош, 4:1 - 71 Стасюк (авт)

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Нагадаємо, Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях.