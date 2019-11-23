Агробізнес знищив Металіст 1925, Інгулець здолав Черкащину у 19 турі Першої ліги

Несподівана розгромна поразка Металіста 1925

Джерело - Чемпіон.

У 19 турі Першої ліги відбулися два матчі, у яких харківський Металіст 1925 на виїзді програв Агробізнесу, а Інгулець переграв Черкащину.

Агробізнес вдома завдав нищівної поразки харківській команді. У матчі Черкащина - Інгулець було призначено три пенальті, з яких лише один реалізовано. Гості святкували складну перемогу.

Чемпіонат України - Перша ліга

19 тур, 23 листопада

Агробізнес - Металіст 1925 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Кухарук, 2:0 - 50 Семенюк, 3:0 - 53 Груша, 4:0 - 61 Сікорський, 5:0 - 85 Кухарук

Черкащина - Інгулець 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Мішуренко, 0:2 - 41 Запорожець, 1:2 - 45 Бойко (пен)

Раніше, Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.