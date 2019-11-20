 Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Моурінью офіційно очолив Тоттенгем
Сьогодні 08:53 876
Шелестюк: Росія - країна агресор!
Сьогодні 09:17 2431
ТОП-5 найкращих голів збірної України у відборі на Євро-2020
Сьогодні 09:13 776
Став відомий склад кошиків при жеребкуванні Євро-2020
Сьогодні 08:34 4213
Визначилися міста, в яких збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020
Сьогодні 08:20 4150
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Сьогодні 07:31 4025
Німеччина розгромила Північну Ірландію, Польща вирвала перемогу у Словенії. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:45 1555
Почеттіно покинув Тоттенгем
Вчора 21:51 775
Яремчук хоче зіграти із Росією у фіналі Євро-2020
Вчора 17:29 1387
Росію можуть не пустити на Євро-2020
Вчора 17:12 6387
Блоги
Роздягальня із збірної України після матчу з Сербією
Роздягальня із збірної України після матчу з Сербією Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:59 926
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020
Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:12 1066
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020
Від Циганкова до Бєсєдіна. Усі голи збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:02 692
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020
Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:31 4021
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи
Українські спортсмени знялися в ролику до Дня Гідності та Свободи Valeriy Ruchka
Вчора 22:18 378
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол
День в історії: 50 років тому Пеле забив свій 1000-ий гол Valeriy Ruchka
Вчора 17:21 450
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв
Про сльози Тайсона та роботу в Росії - Сергій Валяєв Valeriy Ruchka
Вчора 11:43 576
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
18.11.2019 19:41 1887
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
18.11.2019 19:08 1974
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
18.11.2019 17:38 374
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:39 Футбол Діназ вдома переміг Поділля у 18 турі Другої ліги 46
15:24 Біатлон Семенов не потрапив до складу збірної України на перший етап Кубка світу 303
15:14 Бокс Вайлдер і Ортіс провели дуель поглядів 297
15:07 Футбол Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях 584
14:59 Блог Роздягальня із збірної України після матчу з Сербією 935
14:52 Бокс Ломаченко: Хто такий Хейні і кого він переміг? 149
14:33 Футбол Динамо готове віддати бразильського захисника в оренду 605
14:14 Футбол Шотландія – Казахстан 3:1. огляд матчу 265
13:57 Хокей Кременчук відзаявив двох гравців 154
13:41 Футбол Швед може залишити Селтік наступної зими 771
13:25 Футбол Чотири топ-клуби Європи зацікавилися лідером Динамо 1218
13:10 Футбол Латвія - Австрія 1:0. Огляд матчу 289
12:52 Баскетбол Портленд підписав контракт з ветераном збірної США 171
12:33 Футбол Три бразильські клуби цікавляться захисником Динамо 1076
12:15 Хокей. УХЛ Дніпро підписав форварда, який зіграв понад 500 матчів у ВХЛ 363
11:58 Футбол Бельгія – Кіпр 6:1. Огляд матчу 332
11:42 Футбол Таврія відправиться на виїзний матч Другої ліги 188
11:26 Футбол Нідерланди – Естонія 5:0. Огляд матчу 157
11:10 Баскетбол Голден Стейт переграв Мемфіс, Портленд програв Нью-Орлеану. Результати матчів НБА 175
10:50 Футбол Уельс – Угорщина 2:0. Огляд матчу 227
10:40 Хокей Даллас знищив Ванкувер, Оттава здолала Детройт. Результати матчів НХЛ 152
10:37 Євро-2020 Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами 706
10:25 Футбол Німеччина - Північна Ірландія 6:1. Огляд матчу 223
10:12 Блог Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020 1069
10:10 Футбол Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020 295

Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях

Сьогодні 15:07 584 0
Гірник-Спорт вдома переграв Рух
Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях
#Гірник-Спорт, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 11го туру Першої ліги львівський Рух на виїзді зустрічався з командою Гірник-Спорт.

 Господарям вдалося забити швидкий гол, автором якого став Білий. Після перерви Сухенко зрізав м’яч у власні ворота. Але не довго тримався нічийний рахунок. Вже через чотири хвилини господарі знову вийшли вперед – гравець Руху обрізався на власній половині поля і Батюшин гарним ударом змусив гостей діставати м’яч з сітки воріт. А на 70-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості – вилучено Хомченка. Та все ж Гірник-Спорт зміг втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.

Для підопічних Ігоря Жабченка це вже третя перемога поспіль. Рух програв і залишився на третьому місці. У разі перемоги львівська команда мала можливість одноосібно очлити Першу лігу.

Чемпіонат України - Перша ліга
11 тур, 20 листопада 

Гірник-Спорт - Рух 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Білий (пен), 1:1 – 61 Ернест, 2:1 – 65 Батюшин

Раніше, Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги.

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.

 

Коментарі ()