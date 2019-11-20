Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 11го туру Першої ліги львівський Рух на виїзді зустрічався з командою Гірник-Спорт.
Господарям вдалося забити швидкий гол, автором якого став Білий. Після перерви Сухенко зрізав м’яч у власні ворота. Але не довго тримався нічийний рахунок. Вже через чотири хвилини господарі знову вийшли вперед – гравець Руху обрізався на власній половині поля і Батюшин гарним ударом змусив гостей діставати м’яч з сітки воріт. А на 70-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості – вилучено Хомченка. Та все ж Гірник-Спорт зміг втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.
Для підопічних Ігоря Жабченка це вже третя перемога поспіль. Рух програв і залишився на третьому місці. У разі перемоги львівська команда мала можливість одноосібно очлити Першу лігу.
Гірник-Спорт - Рух 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Білий (пен), 1:1 – 61 Ернест, 2:1 – 65 Батюшин
Раніше, Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги.
Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.