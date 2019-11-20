Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях

Гірник-Спорт вдома переграв Рух

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 11го туру Першої ліги львівський Рух на виїзді зустрічався з командою Гірник-Спорт.

Господарям вдалося забити швидкий гол, автором якого став Білий. Після перерви Сухенко зрізав м’яч у власні ворота. Але не довго тримався нічийний рахунок. Вже через чотири хвилини господарі знову вийшли вперед – гравець Руху обрізався на власній половині поля і Батюшин гарним ударом змусив гостей діставати м’яч з сітки воріт. А на 70-ій хвилині матчу господарі залишилися у меншості – вилучено Хомченка. Та все ж Гірник-Спорт зміг втримати переможний рахунок до завершення зустрічі.

Для підопічних Ігоря Жабченка це вже третя перемога поспіль. Рух програв і залишився на третьому місці. У разі перемоги львівська команда мала можливість одноосібно очлити Першу лігу.

Чемпіонат України - Перша ліга

11 тур, 20 листопада

Гірник-Спорт - Рух 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Білий (пен), 1:1 – 61 Ернест, 2:1 – 65 Батюшин

Раніше, Динамо завдяки покеру Де Пени знищило команду Першої ліги.

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.