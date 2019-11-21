Снурніцин: Преміальні від УАФ за перемогу на ЧС-2019 ще не отримали

Футболісти збірної України U-20, які влітку стали чемпіонами світу, преміальних ще не отримали.

Про це захисник Ігор Снурніцин заявив в інтерв'ю Бомбардиру.

"Тут хлопці кажуть, що ти новий Айфон купив на преміальні за ЧС. Чи це правда? Ні, неправда.

А видали вже гроші? Ні, ще ні…

Але ж Андрій Васильович (Павелко) обіцяв, що скоро будуть... Ну, значить скоро будуть", - зазначив Снурніцин.