Снурніцин: Преміальні від УАФ за перемогу на ЧС-2019 ще не отримали

Джерело - UA-футбол.
Футболісти збірної України U-20, які влітку стали чемпіонами світу, преміальних ще не отримали.
Про це захисник Ігор Снурніцин заявив в інтерв'ю Бомбардиру.
"Тут хлопці кажуть, що ти новий Айфон купив на преміальні за ЧС. Чи це правда? Ні, неправда.
А видали вже гроші? Ні, ще ні…
Але ж Андрій Васильович (Павелко) обіцяв, що скоро будуть... Ну, значить скоро будуть", - зазначив Снурніцин.
Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.
Нагадаємо, Dzidzio буде виконувати гімн перед кожним матчем збірної України на Євро-2020.