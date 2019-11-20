Експерт-клуб ТМ Parimatch: зіркові гості та цілі на фінальну частину Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

19 листопада в Києві відбулося заключне у цьому році засідання дискусійного Експерт-клубу Parimatch, у якому взяли участь знані фахівці українського футболу та представники мас-медіа.

Українська асоціація футболу та Офіційний партнер національної збірної України з футболу ТМ Parimatch продовжили традицію підбиття підсумків матчів національної збірної України, які проводилися на протязі усього 2019 року. Під час таких заходів журналісти в неформальній атмосфері можуть поспілкуватися з представниками топ-менеджменту українського футболу, відомими гравцями, тренерами, аналітиками та обмінятися думками про перспективи головної команди.

З нагоди виходу нашої національної дружини у фінальну частину Євро-2020 останній у цьому році експерт-клуб став особливим. Адже його головними гостями стали гравці національної команди – Тарас Степаненко, Андрій Пятов та Олександр Караваєв. Тренерський штаб синьо-жовтих представляв Олександр Шовковський, від УАФ – перший віце-президент Олег Протасов, представник Parimatch Вадим Місюра і традиційно у якості ведучого та модератора заходу прес-аташе збірної України Олександр Гливинський, який перед початком засідання клубу запропонував журналістам спрогнозувати майбутніх суперників українців в фінальній частині Євро. Той, хто вгадає найбільше опонентів – отримає дві футболки збірної України з автографами футболістів.

На початку зустрічі успіх українців, не програвши у 2019 році жодного матчу, відмітив перший віце-президент УАФ Олег Протасов, який очікує, що майбутній, 2020 рік подарує вболівальникам ще більше яскравих матчів і гарних результатів від нашої національної команди. "Хлопці молодці, вони показали фантастичний результат, -- зазначив Олег Протасов. – Було дуже цікаво дивитися кожен матч збірної, було помітно, що в команді чудова атмосфера, до лав збірної кожен гравець приїжджає з гарною мотивацією, з гарним настроєм. Бачимо, що наша співпраця з Parimatch вийшла фартовою, вийшов гарний сезон. Тому ми маємо продовжувати у тому ж напрямку. Футбол наше життя, наші переживання і емоції. Тому тепер чекаємо жеребкування і дякуємо хлопцям за ті щасливі миттєвості, які вони подарували усій країні".

У свою чергу представник Parimatch Вадим Місюра також подякував присутнім на заході футболістам за гарний результат у відбірковому циклі та запевнив, що з останнім експерт-клубом у цьому році тільки починається тісна та плідна взаємодія з Українською асоціацією футболу. "З великою перемогою нас всіх. У цьому відбірковому циклі збірна України показала вищий пілотаж. Особливо важливо, що ми жодного разу не програли в минулому році. І дуже приємно, що незмінним супутником успіхів національної збірної стали засідання Експерт-клубу. Київ, Львів, Дніпро і ось тепер фінальна зустріч знову в Києві. Наш експерт-клуб покликаний об'єднати такі різні футбольні школи і погляди в одному: дати об'єктивну оцінку іграм національної збірної і максимально цікаву інформацію для медіа та вболівальників. Спасибі всім партнерам з медіа за активну участь і підтримку", -- зазначив Вадим Місюра.

Лісабон та Люксембург

Поки журналісти, експерти та вболівальники будуть "обирати" збірній конкурентів для українців по групі, на засіданні експерт-клубу Олександр Гливинський запропонував присутнім повернутися у березень 2019 року, коли наша команда починала свій турнірний шлях з матчу проти Португалії у Лісабоні, а через три дні у Люксембурзі.

Олександр Шовковський: "Я тоді тільки приєднався до тренерському штабу збірної України, але одразу помітив, яка у команді чудова атмосфера і дружній колектив. Одразу було помітно, що у команди є шлях, який вона обрала. Хлопці уважно слухали і головне, виконували завдання, які пропонують їм тренери. Важкість підготовки до гри з Португалією у Лісабоні була в тому, що у нас був тільки початок сезону, а португальці вже розпочали свої матчі. Але у нашої команди було велике бажання зіграти успішно. Що стосується гри в Люксембурзі, то ми бачили, що за три дні було важко відновитися, тому була ротація. Гра складалася важко, як ми і очікували. За рахунок бажання, характеру, хлопці забили переможний гол на останніх хвилинах".

Андрій Пятов: "Роналду? Мені з ним не так було важко, як нашим захисникам. Моє головне завдання, як воротаря, було стояти в тому місці, куди буде удар. Так і вийшло. Він не забив, тому що правильно обирав позицію".

Тарас Степаненко: "Ми багато готувалися до цього матчу, багато працювали на полі, щоб лишити португальців простору. Було і везіння з нашого боку, чудово зіграв Андрій Пятов. Але в кінці гри ми мали навіть шанс виграти, коли Пепе завадив завдати влучного удару Мораесу".

Олександр Караваєв: "Звичайно, проти Роналду було важко. Але наш шанс був у тому, щоб зіграти компактно. Ми намагалися користатися їх помилками. За нашими спинами був Андрій Пятов, який став героєм того поєдинку".

Погром Сербії

Згадуючи середину відбіркового циклу, і футболісти, і Олександр Шовковський погодились, що у той момент саме збірну Сербії українці вважали нашим головним конкурентом.

Олександр Шовковський: "Для нас складність матчів з Сербією у Львові і з Люксембургом була в тому, що це був червень і кінець сезону. На мій погляд, ключовим моментом стало те, що Андрій Шевченко за тиждень до першої гри викликав в збірну легіонерів, щоб вони не втрачали тонус, тому що в них вже закінчились їх чемпіонати. Ми ретельно готувалися до Сербії, вивчали суперника, сильні якості їхніх гравців. Це був чудовий матч, тому ми цілком логічно завдали гостям розгрому".

Олександр Караваєв: "Успіх нашого колективу в тому, що ми в збірну приїжджаємо з іншими емоціями. І до матчу з сербами підійшли в оптимальному стані. Потім була важка гра з Люксембургом, але тоді ми вже знайшли свою гру і нас було важко зупинити".

Вересень: шанс на перше місце

За словами півзахисника синьо-жовтих Тараса Степаненко, після того як українці набрали у групі 10 очок, команда зрозуміла, що є шанс далі боротися за перше місце в групі. "Ми тоді вболівали, щоб португальці обіграли сербів. Ми же грали у Литві і головною проблемою був той факт, що грати буди на штучному газоні, який був не в дуже гарному стані. На щастя, ми здобули перемогу і зіграли там впевнено, після чого вже мріяли про перше місце у групі", -- зазначив Степаненко.

Португалія у Києві

Найбільш емоційним у відбірковому циклі для синьо-жовтих став домашній поєдинок українців проти збірної Португалії в Києві.

Олександр Шовковський: "Сподіваюся, нам вдалося трохи здивувати португальців нашою схемою на цю гру. Яремчук був зліва, а Марлос виконав роль вільного художника. Думаю, що хід гри підтвердив, що суперник цього не очікував. За рахунок правильної оборони, переходу в атаку, та компактності нам вдалося повністю контролювати хід цієї гри до 75-ї хвилини, поки Тарас Степаненко та арбітр не вирішили перевірити характер нашої команди. Але і потім ми все одно грали у свою гру і були моменти, коли португальці не знали, що робити на полі. Вони почувалися розгубленими. Безперечно, чимала заслуга у перемозі нашого воротаря Андрія Пятова, який зіграв відмінно на останньому рубежі. Після цього матчу ми вже були недосяжні для суперників по групі".

Тарас Степаненко: "Це вилучення… Я потім на тренуваннях Шахтаря з Сергієм Кривцовим відпрацьовував такі підкати і ми прийшли до висновку, що неможливо в такій ситуації прибрати руки. Мені було важко дивитися кінцівку гри. Четвертий суддя виганяв мене зі сходинок стадіону, тому дивився останні хвилини у роздягальні. Але порадіти повністю не зміг, тому що дуже перехвилювався. Але відпочив вже, коли команда без мене поїхала до Сербії (сміється)".

Цілі на Євро

За словами першого віце-президента УАФ Олега Протасова, у будь-якому випадку українців чекає складна, але цікава група у фінальній частині Євро: "Буде цікавий чемпіонат. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб у команди та тренерського штабу і далі були чудові умови для підготовки. Усі разом будемо сподіватися, що збірна покаже таку саме гарну гру, як і у відбірковому циклі".

Олександр Шовковський попросив зачекати починати дискусії з приводу шансів та цілей українців в фінальній частині Євро, щоб поки що ще насолодитися успіхом, який команда здобула у відбірковому циклі. "Так, ми голодні до серйозних успіхів на таких великих турнірах, але там треба грати з холодною головою та гарячим серцем, -- запевняє помічник Андрія Шевченка. – Впевнений, що досвід Євро-2016, який видався невдалим для українців, допоможе футболістам у підготовці до цього Євро. Впевнений, що усі, хто будуть брати участь у фіналі чемпіонату, будуть ставити завдання як мінімум вийти з групи. Тому ми також у першу чергу будемо прагнути вийти з групи".

Андрій Пятов у свою чергу запевнив, що попри молодий вік деяких його партнерів по збірній, ці хлопці не перегорять, приїхавши на такий великий турнір: "Зінченко грає в Манчестер Сіті, Малиновський в Італії, Миколенко взагалі нікого не боїться… Тому я не бачу того, хто може "перегоріти". В нас ще буде час на підготовку, будуть ігри у єврокубках у клубах, буде збір у березні. Тому нашу готовність оцінимо вже перед початком Євро".