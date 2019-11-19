Transfermarkt назвав єдиного гравця збірної України, що подешевшав

Лише Коноплянка подешевшав

30-річний вінгер донецького Шахтаря і збірної України з футболу Євген Коноплянка став єдиним з гравців української національної команди, який подешевшав в 2019-му році.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Орієнтовна трансферна вартість Коноплянки знизилася з €10 мільйонів до €6,5 мільйонів.

Всі інші футболісти, які виступали за збірну України в 2019-му році, залишилися на тому ж рівні або зросли в ціні.

Найбільше додав 22-річний гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який виріс з €15 до €30 мільйонів. 22-річний вінгер київського Динамо Віктор Циганков виріс з €10 до €20 мільйонів. 26-річний хавбек Аталанти Руслан Маліновський виріс з €9 до €12,5 мільйонів.

Орієнтовна вартість 30-річного вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка залишилася на тому ж рівні - €20 мільйонів.

Раніше, українські арбітри працюватимуть на матчах відбору Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.