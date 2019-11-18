СК Дніпро-1 не перейменують навіть наступного літа

Клуб з Дніпра не буде перейменований

Перейменування команди СК Дніпро-1 не відбудеться по ходу поточного сезону.

Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Команда поки не позбудеться одинички. Перейменування не відбудеться ані по ходу поточного сезону, ані навіть наступного літа", - заявив Співаковський.

Футбольний клуб Дніпро залишив Українську Прем'єр-лігу після сезону 2016/17, а через рік втратив статус професійного. СК Дніпро-1 має у своєму активі 12 залікових пунктів після 14 турів чемпіонату – це 9 позиція у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 змінить назву.

Нагадаємо, Дніпро-1 зіграв внічию із Зорею у контрольному матчі.