Біля стадіону Вест Гема знайшли бомбу – матч проти Арсенала можуть перенести

Біля стадіону викопали бомбу

У Лондоні біля Олімпійського стадіону викопали бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє The Sun.

Територію навколо знайденого снаряду огородили, на даний момент прийнято рішення, що знайдена бомба не несе ніякої загрози.

Домашній матч Вест Гема проти Тоттенгема відбудеться 23-го листопада, а 25-го сапери відвідають місце розкопок. Якщо вони виявлять найменшу небезпеку, то матч проти Арсенала, який запланований на 9 грудня, можуть перенести.

Вест Гем переїхав зі свого старого стадіону Аптон Парк на Олімпійський перед початком сезону 2016/2017.

Раніше, екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі.

Нагадаємо, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.