Екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі

Віда може перейти до ВГ

Колишній захисник Динамо Домагой Віда, який нині виступає в Туреччині за Бешикташ, зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги Вест Гем.

Про це повідомляє 90min.

Менеджер "молотобійців" Мануель Пеллегріні хоче обов'язково посилити центральну зону оборони, і Домагой Віда здається для чилійця ідеальним варіантом. В останніх двох поєдинках АПЛ Вест Гем пропустив 6 м'ячів, а безвиграшна серія команди в турнірі складає вже 6 матчів.

Відзначається, що за Віду Вест Гем готовий заплатити 8,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, за Вест Гем вже виступає інший екс-футболіст Динамо - Андрій Ярмоленко. Пліч-о-пліч за киян хорват і українець виступали з зими 2013 року (час приходу Віди в команду) і по літо 2017-го (відхід Ярмоленка).

Раніше, голи Ярмоленка та Маліновського претендують на звання найкращого в Україні.