Джерело - Чемпіон.
Українська асоціація футболу визначила імена 11 кандидатів на кращий гол 2019 року в Україні. У число номінантів ввійшли автори взяття воріт в УПЛ, ПФЛ, серед чоловічих і жіночих збірних.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Важливо: Збірна України провела перше тренування
Голосування відбувається в кілька етапів: спочатку Українська асоціація футболу і Всеукраїнська асоціація футболістів професіоналів, відібрали по 10 голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих футбольних збірних. Далі комісія на чолі з першим віце-президентом УАФ Олегом Протасовим відібрала 11 найкращих.
Церемонія Футбольні зірки України відбудеться 28 грудня, на якому буде визначено найкращий гол 2019 року. Переможець буде визначений смс-голосуванням. Збір голосів триватиме до 25 листопада включно.
Список голів виглядає наступним чином:
1. Руслан Маліновський (збірна України)
2. Владислав Клименко (Інгулець)
3. Сергій Сидорчук (Динамо)
4. Денис Кожанов (Волинь)
5. Абу Ханна (Зоря)
6. Надія Іванченко (жіноча збірна України U-17)
7. Віктор Циганков (збірна України)
8. Іван Гливий (Кристал)
9. Тарас Степаненко (Шахтар)
10. Георгій Цітаішвілі (збірна України U-20)
11. Андрій Ярмоленко (збірна України)