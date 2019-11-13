Церемонія Футбольні зірки України відбудеться 28 грудня

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу визначила імена 11 кандидатів на кращий гол 2019 року в Україні. У число номінантів ввійшли автори взяття воріт в УПЛ, ПФЛ, серед чоловічих і жіночих збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Голосування відбувається в кілька етапів: спочатку Українська асоціація футболу і Всеукраїнська асоціація футболістів професіоналів, відібрали по 10 голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих футбольних збірних. Далі комісія на чолі з першим віце-президентом УАФ Олегом Протасовим відібрала 11 найкращих.

Церемонія Футбольні зірки України відбудеться 28 грудня, на якому буде визначено найкращий гол 2019 року. Переможець буде визначений смс-голосуванням. Збір голосів триватиме до 25 листопада включно.

Список голів виглядає наступним чином:

1. Руслан Маліновський (збірна України)

2. Владислав Клименко (Інгулець)

3. Сергій Сидорчук (Динамо)

4. Денис Кожанов (Волинь)

5. Абу Ханна (Зоря)

6. Надія Іванченко (жіноча збірна України U-17)

7. Віктор Циганков (збірна України)

8. Іван Гливий (Кристал)

9. Тарас Степаненко (Шахтар)

10. Георгій Цітаішвілі (збірна України U-20)

11. Андрій Ярмоленко (збірна України)