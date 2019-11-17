Сербія - Україна: головні інтриги матчу кваліфікації Євро 2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 листопада, збірна України зіграє заключну гру відбіркового турніру до Євро 2020.

Суперниками синьо-жовтих буде збірна Сербії, якій потрібна лише перемога. А от українці уже забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хоча гра з сербами не має для наших футболістів турнірного значення, спробуємо визначити головні інтриги протистояння.

1. Турнірний рекорд

Збірна України у відборі до чемпіонату Європи 2020 року зіграла 7 матчів, і жодного не програла! Лише 1 нічия на старті турніру в Португалії

2. Найкращий захист кваліфікації

До сьогодняшньої гри збірна України пропустила лише 2 голи (Люксембург - на виїзді, Португалія - вдома), що є найкращим результатом відбору. Також по 2 голи пропустили бельгійці і поляки.

3. Фактор Степаненка

Через дискваліфікацію гру проти збірної Сербії пропускає провідний півзахисник українців Тарас Степаненко. Ким замінить Андрій Шевченко гравця Шахтаря і як команда зіграє без свого лідера - питання!

4. Вперше без Зінченка

У грі з Сербією Шевченко не зможе задіяти Олександра Зінченка, який вибув на кілька тижнів через травму. Хавбек/захисник Манчестер Сіті є незамінною фігурою в тактичних побудовах Шевченка й виходив у старті в абсолютно всіх матчах відбору. А якщо додати вищезгадану відсутність Степаненка, то головний біль, ким замінити провідних гравців, у тренерського штабу є.

5. Останній акорд має бути переможним і гучним

Звісно, збірна України провела фантастичну відбіркову кампанію до Євро 2020 і цілком заслужено їде на чемпіонат, проте найкраще запам'ятовується останнє, тому уболівальники чекають на перемогу й у грі зі збірною Сербії!