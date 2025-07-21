Визначився потенційний суперник Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо дізналося ім'я потенційно наступного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун Спартанс, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Пафос у минулому сезоні вперше в історії став чемпіоном Кіпру. Маккабі у сезоні-2024/25 вдруге поспіль став чемпіоном Ізраїля. Обидва клуби пропускали 1-й етап кваліфікації ЛЧ.

Стартові матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

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Зауважимо, що перша зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня в Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Напередодні головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч проти Хамрун Спартанс. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.