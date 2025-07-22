19-річний хокеїст загинув внаслідок падіння з третього поверху

19-річний шотландський хокеїст Гарі Келлі трагічно загинув після падіння з балкона з третього поверху готелю Ibiza Rocks у Сан-Антоніо.

Про це повідомляє Sky.

Трагедія сталася в понеділок вранці, дві карети швидкої допомоги негайно відреагували на виклик, але врятувати життя лікарям не вдалося. Цивільна гвардія повідомила, що його смерть, ймовірно, була нещасним випадком.

Протягом своєї кар'єри талановитий хокеїст представляв Данді Старз, Абердін Лінкс і Вітлі Ворріорс.

"Ми висловлюємо наші співчуття родині, партнеру та всім його друзям у цей надзвичайно важкий час. Усі в клубі, включаючи гравців, персонал, керівництво та власників, розбиті серцем після того, як почули цю трагічну новину.

Гарі був надзвичайно талановитою та харизматичною людиною, на яку чекало велике майбутнє. Його втрата вплине на багатьох у хокейній спільноті та за її межами. Нам буде його дуже не вистачати", – прокоментували смерть хокеїста Данді Старз.

Нагадаємо, що 16 липня під час гонки загинув 19-річний велогонщик. Раніше стало відомо про смерть бронзового призера Олімпійських ігор, який став жертвою удару блискавки.