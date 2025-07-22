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Ван дер Пул зійшов з Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 22 липня 2025, 11:19
Ван дер Пул зійшов з Тур де Франс-2025
Матьє Ван дер Пул
MrPinko

Зірковий нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул припинив боротьбу на Тур де Франс-2025. Сьогодні, 22 липня, він не вийде на старт 16 етапу гонки, який відкриватиме програму 3 тижня "Великої петлі".

Про це повідомляє пресслужба команди Alpecin Deceuninck.

Протягом останніх кількох днів Ван дер Пул їхав із симптомами застуди. Вчора, в день відпочинку, його стан погіршився. 30-річного нідерландця госпіталізували, лікарі діагностували у нього пневмонію. На Матьє чекає щонайменше тиждень повного відпочинку від фізичних навантажень.

Нагадаємо, на Тур де Франс-2025 Ван дер Пул виграв другий етап, і ще двічі фінішував у топ-3. Сумарно провів 4 дні в жовтій майці лідера загального заліку.

На момент сходу Ван дер Пул посідав третє місце в спринтерському заліку Туру, відстаючи на 41 очко від лідера, італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул

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