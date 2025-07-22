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Відмовив Трабзонспору. Легенда Атлетико продовжить кар’єру в Бразилії

Олег Дідух — 22 липня 2025, 12:09
Відмовив Трабзонспору. Легенда Атлетико продовжить кар’єру в Бразилії
Сауль Ньїгес
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Центральний півзахисник Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес продовжить кар’єру в Бразилії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 30-річний хавбек близький до переходу в Фламенго. Контракт буде розрахований на 3,5 роки. Очікується, що іспанець відправиться у Бразилію в середу, 23 липня.

Раніше повідомлялося про те, що Сауль достроково розірве контракт із Атлетико Мадрид і перейде в Трабзонспор на правах вільного агента. Проте в підсумку хавбек відмовив турецькому клубу з сімейних обставин.

Сауль виступає за різні команди Атлетико близько 14 років. За цей час за основу "матрацників" він провів 427 матчів і забив 48 голів. В минулому сезоні грав в оренді за Севілью, де зіграв 26 поєдинків і відзначився голом та шістьма асистами.

Фламенго Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес

Фламенго

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