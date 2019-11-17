 Сербия - Украина смотреть онлайн матч квалификации Евро 2020 - трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна Сербії - збірна України: анонс і прогноз
Вчора 11:55 4551 2
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Сьогодні 01:42 5105
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Вчора 21:48 3684
Ферстаппен здобув поул на Гран-прі Бразилії
Вчора 21:19 230
Донбас переграв Бейбарис у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 18:12 582
Євро 2020. Збірна Сербії - збірна України: ОНЛАЙН
Вчора 16:01 1142
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Вчора 14:23 1247
У Києві трагічно загинула чемпіонка України
Вчора 13:55 3901 2
Голуб нокаутував Гонсалеса та захистив титул чемпіона США
Вчора 10:03 1822
Дванадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020
15.11.2019 23:56 1388
Блоги
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
Вчора 22:50 694
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 3673
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 21:32 342 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 14:23 1247
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 867
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 10:40 891
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав Valeriy Ruchka
Вчора 08:57 1558
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті Valeriy Ruchka
15.11.2019 15:55 522
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
15.11.2019 14:13 1418
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією Valeriy Ruchka
15.11.2019 12:58 2637 3
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:42 Пряма трансляція Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 5105
16 Листопада 2019
23:48 Футбол Карпатам загрожує трансферний бан на три роки за невиплату грошей Севільї 468
23:39 Футбол Німеччина розгромила Білорусь, Хорватія здолала Словаччину. Результати матчів відбору Євро-2020 403
23:14 Автоспорт Ферстаппен: Керувати машиною було одне задоволення 332
22:56 Бокс Ф'юрі: Після Вайлдера буду битися з Міочичем 393
22:50 Блог Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу 695
22:34 Футбол Сабо: Коваленко не підходить цьому складу збірної України 326
22:18 Футбол Азербайджан - Уельс 0:2. Огляд матчу 206
21:57 Баскетбол Ірвінг пропустить матч з Чикаго 207
21:50 Пряма трансляція Хорватія - Словаччина: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 477
21:49 Пряма трансляція Північна Ірландія - Нідерланди: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 405
21:49 Автоспорт Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами 464
21:48 Блог Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 3684
21:38 Футбол Пятов: Повинні змусити сербів підтримувати збірну України 283
21:32 Блог Ютуб забанив шоу ТаТоТаке 342 2
21:19 Автоспорт Ферстаппен здобув поул на Гран-прі Бразилії 230
20:58 Футбол Мілан може віддати Пентека в оренду 224
20:51 Футбол Бельгія декласувала Росію, Уельс здолав Азербайджан. Результати матчів відбору Євро-2020 2257 1
20:34 Футбол Чорноморець поділив очки з Минаєм, Гірник обіграв Оболонь. Результати 18 туру Першої ліги 494
20:16 Хокей Бейбарис - Донбас 3:5. Огляд матчу 526
20:15 Пряма трансляція Росія - Бельгія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро 2020. LIVE 3554
19:57 Футбол Реал готовий віддати Іско за Погба 395
19:47 Футбол Шевченко: Нам важливо заробити очки в матчі із Сербією для майбутнього жеребкування 696
19:39 Футбол Халл відмовляється платити 200 тисяч фунтів за захисника Макдоналда, у якого рак 628
19:18 Футбол Мілевський про расистський скандал: Ухання все життя було. І що? 879

Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Сьогодні 01:42 5105 0
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Сербії в останньому матчі кваліфікації групи B Євро 2020.

Матч відбудеться 17 листопада, у Белграді на стадіоні Райко Мітич.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Україна та Футбол 1.

Дивіться також онлайн матч Сербія - Україна в прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку гри.

Збірна України після перемоги над Португалією зазделегідь здобула путівку на фінальну частину чемпіонату Європи.

Нагадаємо, підопічні Шевченка вирвали перемогу в Естонії у контрольному поєдинку.

Коментарі ()