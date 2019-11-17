Захист збірної України знову став найкращим у відборі на Євро-2020

Українці повернулися на перше місце по надійності оборони

Після матчу Росія - Бельгія (1:4) збірна України повернулася на перше місце по надійності оборони у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.

Українці, як і поляки з бельгійцями, пропустили лише два голи. Варто додати, що Україна пропустила свої голи в семи зустрічах, Польща - в восьми, а Бельгія - в дев'яти. У бельгійців і поляків в групах є команди з шостої корзини - Сан-Марино і Молдова.По три голи у відбірковому циклі пропустили Туреччина та Італія.

Завтра, 17 листопада, Україна проведе заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії. Команді Андрія Шевченка потрібно не програти, щоб гарантувати собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини турніру.

Раніше, два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією.