Новачок АПЛ підписав ексфутболіста збірної Німеччини
Антон Стах
Лідс Юнайтед
Півзахисник Гоффенгайма Антон Штах перебрався до Лідса, який за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба "павичів".
Сторони підписали чотирирічний контракт, а німецький колектив отримав за свого гравця близько 20 мільйонів євро.
Минулого сезону Штах зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.
У 2022 році Штах дебютував у складі збірної Німеччини, зігравши два матчі (31 хвилина загалом).
Раніше Лідс оголосив про підписання захисника Удінезе.