Новачок АПЛ підписав ексфутболіста збірної Німеччини

Півзахисник Гоффенгайма Антон Штах перебрався до Лідса, який за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "павичів".

Сторони підписали чотирирічний контракт, а німецький колектив отримав за свого гравця близько 20 мільйонів євро.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻!

Anton Stach joins from TSG Hoffenheim, after signing a four year contract with the club! — Leeds United (@LUFC) July 22, 2025

Минулого сезону Штах зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

У 2022 році Штах дебютував у складі збірної Німеччини, зігравши два матчі (31 хвилина загалом).

Раніше Лідс оголосив про підписання захисника Удінезе.