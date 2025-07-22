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Новачок АПЛ підписав ексфутболіста збірної Німеччини

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 11:42
Антон Стах
Антон Стах
Лідс Юнайтед

Півзахисник Гоффенгайма Антон Штах перебрався до Лідса, який за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "павичів".

Сторони підписали чотирирічний контракт, а німецький колектив отримав за свого гравця близько 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Штах зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

У 2022 році Штах дебютував у складі збірної Німеччини, зігравши два матчі (31 хвилина загалом).

Раніше Лідс оголосив про підписання захисника Удінезе.

Чемпіонат Англії, АПЛ Гоффенгайм Лідс Футбольні трансфери

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