Харькова: Допуск росіян? Явно підкуповується фехтувальний світ

Українська фехтувальниця Влада Харькова прокоментував допуск російських спортсменів до чемпіонату світу-2025.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"У нас якщо їх і допустили, то чотири людини. Більше не може бути, бо це чемпіонат світу. Не дивилася, кого саме допустили. Сумно, бо явно підкуповується фехтувальний світ. Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію.

Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – заявила Харькова.