Харькова: Допуск росіян? Явно підкуповується фехтувальний світ
Українська фехтувальниця Влада Харькова прокоментував допуск російських спортсменів до чемпіонату світу-2025.
Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.
"У нас якщо їх і допустили, то чотири людини. Більше не може бути, бо це чемпіонат світу. Не дивилася, кого саме допустили. Сумно, бо явно підкуповується фехтувальний світ. Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію.
Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – заявила Харькова.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 стартував сьогодні, 22 липня в Тбілісі та риватиме до 30 липня.
Серед спортменів, яких FIE допустила до турніру, є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.
Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.