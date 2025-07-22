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Харькова: Допуск росіян? Явно підкуповується фехтувальний світ

Олег Дідух — 22 липня 2025, 11:47
Харькова: Допуск росіян? Явно підкуповується фехтувальний світ
Влада Харькова
Instagram/olympic_team_ukraine/

Українська фехтувальниця Влада Харькова прокоментував допуск російських спортсменів до чемпіонату світу-2025.

Слова спортсменки наводить Суспільне спорт.

"У нас якщо їх і допустили, то чотири людини. Більше не може бути, бо це чемпіонат світу. Не дивилася, кого саме допустили. Сумно, бо явно підкуповується фехтувальний світ. Вони цілий рік готувалися, і їхні плани втілюються у життя. Звичайно, це не може не засмучувати. Мені здається, всій фехтувальній родині важливо проявити чітку позицію.

Це було очікувано, бо вони поступово до цього йшли. Як на мене, те, що можемо зробити – фехтувати, підіймати прапор України, співати гімн та прославляти нашу країну. А також в кожному інтерв'ю висловлювати нашу позицію, ділитися тим, що відбувається в Україні – саме українці мають це робити. Можливо, це допоможе звернути увагу суспільства на цю проблему", – заявила Харькова.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 стартував сьогодні, 22 липня в Тбілісі та риватиме до 30 липня.

Серед спортменів, яких FIE допустила до турніру, є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.

Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.

Влада Харькова

Влада Харькова

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