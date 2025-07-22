Помер легендарний гравець Ліверпуля, який двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів

У віці 70 років не стало легендарного валлійського футболіста Джої Джонса, який двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів у складі Ліверпуля.

Про це інформує DailyMail.

Про причини смерті не повідомляється.

Джої Джонс найбільшу славу отримав у складі Ліверпуля, за який виступав з 1975 до 1978 року. За цей період він провів рівно 100 матчів за команду, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Разом з Ліверпулем Джонс двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок Англії, здобував Суперкубок та Кубок УЄФА. Також в його кар'єрі були виступи за Рексем та Челсі.

Нагадаємо, нещодавно загинув футболіст Ліверпуля Діогу Жота та його брат Андре Сілва. Це сталося 3 липня в Іспанії в результаті автокатастрофи.

Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.

Раніше іспанська поліція висунула свою версію причини аварії Жоти.