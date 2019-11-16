Збірна Сербії - збірна України: анонс і прогноз

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сербії - збірна України

Чемпіонат Європи 2020, Кваліфікаційний раунд. Група B

Белград (Сербія), стадіон Райко Мітич

17 листопада, 16:00

Головний арбітр - Боббі Медден (Шотландія)

Асистенти арбітра - Девід Рум і Грем Стюарт (обидва - Шотландія)

Четвертий арбітр - Дональд Робертсон (Шотландія)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Збірна України зіграє останній матч кваліфікаційного раунду до Євро 2020 у гостях проти збірної Сербії.

Підопічні Шевченка, після перемоги над португальцями, достроково виграли боротьбу у групі B і пробилися до фінальної стадії чемпіонату Європи, який відбудеться в 2020 році. Серби ведуть запеклу боротьбу за друге (прохідне) місце зі збірної Португалії, поступаючись пірінейцям 1 пунктом у турнірній таблиці.

Незважаючи на відсутність турнірної мотивації, гра для збірної України має досить принциповий характер. По-перше, синьо-жовті можуть пройти шлях відбору без жодної поразки - результат, який не можна буде перевершити, а лише повторити. По-друге, кількість набраних очок впливає на посів при жеребкуванні фінальної частини турніру. У режимі реального часу наша збірна потрапляє до 1 корзини, що автомитично збільшує шанси, на більш слабких суперників на Євро, проте все ще може змінитися після останніх матчів кваліфікаційного турніру.

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Тренерський штаб збірної України має невеличкий головний біль з вибором складу через відсутність травмованого Олександра Зінченка. Також не допоможуть збірній травмовані Марлос і Жуніор Мораес. Не зовсім здоровий і Євген Коноплянка, хоча й знаходиться у таборі збірної. До плюсів потрібно віднести факт, що уже в Белграді до команди приєднався Руслан Маліновський, який пропустив контрольну гру проти Естонії через народження доньки.

Що стосується наших суперників - збірної Сербії, то їм потрібна лише перемога, яка не гарантує 2 сходинку. Сербам потрібно щоб збірна Португалії втратила очки в гостовій грі з Люксембургом.

Орієнтовні склади:

Збірна Сербії: Дмітрович, Младенович, Коларов, Міленкович, Максімович, Максимович, Мілівоєвич, Льяїч, Тадич, Мілінкович-Савич, Мітрович

Збірна України: Пятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Маліновський, Шепелєв, Циганков, Ярмоленко, Яремчук

Пряма мова:

Душан Тадич (півзахисник збірної Сербії): "Треба дивитися на речі тверезо: навряд чи ще можливий наш вихід на Євро-2020, оскільки я просто не можу уявити, що Португалія втратить очки в поєдинку з Люксембургом. Так що нам, перш за все, потрібно помститися збірної України за розгром у виїзному матчі з цією командою". Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Матч з Сербією? Я ще до кінця не можу зрозуміти регламент. Дехто каже, що ми вже сіяні, деякі, що немає. Чи не звертаємо на це увагу. Хочемо вдало зіграти з сербами".

Прогноз Чемпіона: 1:2

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