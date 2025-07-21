Шахтар та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді відбору Ліги Європи

Шахтер дізнався ім'я потенційно наступного суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Якщо підопічні Арди Турана пройдуть турецький Бешикташ, то в третьому раунді кваліфікації зіграють проти переможеного у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 та 14 серпня. Переможці вийдуть до 4-го раунду ЛЄ, а команди, що програють, перейдуть до 4-го раунду Ліги конференцій.

Також потенційного суперника дізналося київське Динамо на випадок поразки від мальтійського Хамрун Спартанс. У разі вильоту до Ліги Європи кияни зіграють проти переможеного у парі Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Цікаво, що саме з переможцем цієї ж пари Динамо зіграє у разі проходу в наступний раунд Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Шахтар здобув розгромну перемогу над Ільвесом та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" став турецький Бешикташ.

Перший поєдинок другого раунду кваліфікації ліги Європи між Бешикташем і Шахтарем відбудеться в четвер, 24 липня в Стамбулі. Початок – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.