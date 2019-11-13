Миколенко: Буду намагатися потрапити до стартового складу на матч з Естонію

Захисник збірної України Віталій Миколенко тренується у загальній групі і хоче зіграти проти Естонії та Сербії.

Про це він заявив в інтерв'ю Динамоманії.

"У мене все відмінно, тренуюся в загальній групі. Готуюся до першої зустрічі з Естонією і буду намагатися потрапити в стартовий склад.

У відносинах між гравцями Динамо і Шахтаря в збірній - все відмінно. Нічого не можу сказати з цього приводу.

Матч з Сербією має значення. Потрібно взяти мінімум одне очко, щоб потрапити у першу корзину при жеребкуванні Євро", - сказав Миколенко.